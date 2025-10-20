Скидки
«Вест Хэм» — «Брентфорд»: прогноз на матч в Лондоне

«Вест Хэм» — «Брентфорд»: прогноз на матч в Лондоне
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру АПЛ «Вест Хэм» — «Брентфорд».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.95.

Встречаются команды из нижней части турнирной таблицы АПЛ. «Вест Хэм» дошёл до критической точки и занимает место в зоне вылета: четыре очка в семи турах. Никто не пропускает больше него голов в первенстве — 16. Нуну Эшпириту Санту потребуется время, чтобы всё исправить. Под его руководством команда из Лондона провела всего две встречи — одну сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1), а в другой уступила «Арсеналу» (0:2).

«Брентфорд» тоже в незавидном положении, но хотя бы находится за пределами зоны вылета. Однако его главная слабость — это игра на выезде. Все три матча были проиграны с общим счётом 3:8. У команды был очень тяжёлый календарь. В двух последних встречах была победа над «Манчестер Юнайтед» (3:1) и поражение от «Манчестер Сити» (0:1).

По сыгранности и взаимодействию команда гостей выглядит предпочтительнее «Вест Хэма». Единственный момент, который не позволяет взять их победу, это плохая выездная форма. Поэтому рекомендуем поставить на то, что сыграет тотал больше 2.5 мяча. У обоих клубов хороший атакующий потенциал, а у команды из Лондона уязвимая линия обороны.

