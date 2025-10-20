Названы шансы «Валенсии» прервать серию неудач

20 октября в матче 9-го тура испанской Примеры сыграют «Алавес» и «Валенсия». Встреча состоится на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Начало — в 22:00 мск.

В трёх предыдущих турах Ла Лиги «летучие мыши» набрали лишь одно очко.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Витории. Поставить на победу «Алавеса» можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 44% вероятности.

При этом шансы «Валенсии» оценили в 3.60 (26%). Ничья идёт с коэффициентом 3.25 (30%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 6.00.