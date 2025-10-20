«Вест Хэм» — «Брентфорд»: букмекеры оценили шансы в матче АПЛ

20 октября 2025 года в матче 8-го тура АПЛ сыграют «Вест Хэм» и «Брентфорд». Встреча состоится на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам. Поставить на победу «Вест Хэма» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Брентфорда» оценили в 2.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.00. Победа «Вест Хэма» 1:0 доступна за 7.50.