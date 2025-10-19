«Сочи» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Сочи» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» всухую за 2.23.

«Футбольный клуб «Зенит» отправится в гости на Федеральную территорию «Сириус», это же Сочи. И «Зенит» сыграет с «Сочи», командой Игоря Витальевича Осинькина. Долгожданная победа «Сочи» приплыла наконец-то в прошлом туре — обыграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1. Но всё равно к «Сочи» есть вопросики и по функциональной готовности, и по ведению единоборств, хотя видно, что изменения к лучшему уже произошли со сменой тренера. «Сочи», правда, по-прежнему на последнем месте с пятью очками.

«Зенит» просто обязан здесь брать очки, выигрывать, ЦСКА и «Локомотив» играют друг с другом, тоже обязательно кто-то очки потеряет. Если «Зенит» собирается в год столетия или в год столетнего сезона всё-таки добраться до чемпионства, то сейчас в этом туре кровь из носу надо «Сочи» побеждать. У «Зенита» для этого есть все ресурсы, все возможности. И я думаю, что у «Зенита» особых проблем не будет. Всё-таки атаке «Сочи», даже несмотря на исполнителей, на Крамарича, Федорова, кто бы там ни появлялся, тот же Ильин, забить этому «Зениту» будет очень и очень непросто. А «Зенит» свой моментик обязательно реализует.

Мой прогноз — победа «Зенита» всухую за 2.23», — приводит слова Генича «РБ Спорт».