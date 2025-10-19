«Сочи» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на игру РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Сочи» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 за 2.15.

«Зенит» явно сильнее. Я видел матч «Сочи» против «Нижнего Новгорода» и скажу: у Осинькина полно работы. Просто «Нижний» откровенно слабый, поэтому «Сочи» выиграл. Проблем очень много в обороне.

«Зенит» явный фаворит. Поле для этого подходит, исторически «Зенит» очень хорошо играет против «Сочи». Но игра будет после матчей сборных.

Свой гол «Сочи» забьёт, «Зенит» практически всегда пропускает. А у «Сочи» есть кому отличиться. Но «Зенит» выиграет, мастерства для этого хватит. Поэтому победа «Зенита» через тотал больше 2.5.

И вторая ставка. Я думаю, что «Зенит» будет вести в счёте продолжительное время матча. Поэтому тотал угловых «Сочи» больше 3.5 нарисован даром!» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».