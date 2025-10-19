«Сочи» — «Зенит»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит».

Ставка: победа «Сочи» по фолам с форой (-4.5) за 1.85.

«Каждая пауза на матчи сборных сейчас работает на Игоря Осинькина — это возможность спокойно поработать с командой, довести требования до футболистов и возможность для притирки состава. В отличие от «Сочи», у «Зенита» многие уезжали в сборные, а некоторые даже вернулись с повреждениями — например, Горшков и Эракович. Впрочем, вряд ли это окажет решающее влияние на результат. Но всё же пауза для больших клубов — чаще минус, чем плюс.

Что касается самой игры, то «Зенит» — очевидный фаворит. Но в классические форы или тоталы по голам я бы не лез. Предлагаю рассмотреть дополнительный показатель — нарушения правил. «Зенит» — традиционно одна из наименее фолящих команд РПЛ. Команда Семака не практикует мелкий фол, не играет в агрессивный прессинг и делает ставку на контроль мяча. В итоге нарушений у петербуржцев стабильно немного.

А вот у «Сочи» картина противоположная. В последних матчах — большой дисбаланс по фолам. Против махачкалинского «Динамо» — 20 на 7, против ЦСКА — 15 на 7, против «Спартака» — 20 на 12. Сочинцы часто превышают планку, особенно в матчах против сильных команд. Поэтому и в этой встрече ожидается большое преимущество по количеству нарушений со стороны «Сочи».

Фора сочинцев по фолам (-4.5) идёт с отличным коэффициентом. И это как раз та ставка, которой можно воспользоваться. Что «Сочи» будет фолить гораздо чаще «Зенита», сомнений практически нет. Общие тоталы трогать не стоит, а вот фора по фолам выглядит очень логично», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».