«Ливерпуль» — «МЮ»: забери фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ

19 октября «Ливерпуль» в рамках 8-го тура АПЛ примет «Манчестер Юнайтед». Встреча на «Энфилде» стартует в 18:30 мск.

1. Зарегистрируйся.

2. Пополни счёт.

3. Сделай ставки и получи фрибет в размере 50% от депозита.

«Ливерпуль» ударно начал сезон, но затем действующие чемпионы Премьер-Лиги угодили в кризис. Мерсисайдцы потерпели три поражения подряд. В чемпионате Англии «красные» с одинаковым счётом 1:2 уступили «Кристал Пэлас» и «Челси», а в Лиге чемпионов оказались слабее «Галатасарая» (0:1). Однако в личных встречах с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ хозяева не знают поражений на протяжении пяти игр кряду.

Любопытно, что главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот впервые в карьере проиграл три матча подряд. В активе мерсисайдцев в текущем сезоне Премьер-Лиги 13 забитых голов — больше только у лидирующего «Арсенала». Однако нельзя игнорировать проблемы в обороне действующего чемпиона. Подопечные Слота пропустили уже девять мячей за семь туров.

«Манчестер Юнайтед» находится в середине турнирной таблицы, но если посмотреть на статистику выездных встреч, то здесь всё намного печальнее. Манкунианцы в гостях дважды проиграли и один раз сыграли вничью. На чужом поле они забили два гола и пропустили семь мячей. С учетом всех турниров на «Энфилде» они не могут победить уже десять поединков подряд. Последний выездной успех во встрече с Ливерпулем датирован 2016 годом.

Перед началом 8-го тура «Ливерпуль» набрал 15 очков и расположился на второй строчке таблицы АПЛ. «Манчестер Юнайтед» отстаёт от соперника на пять баллов и замыкает первую десятку.

