«Рубин» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани

Аудио-версия:
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Балтика».

Ставка: гол в первые 30 минут за 2.08.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Казани сыграют две команды, которые можно считать открытием начала этого сезона. Но всё-таки «Рубин» вряд ли открытие, тем не менее он очень уверенно, достойно выступает. У команды Рашида Рахимова 18 очков, и дома «Рубин» играет в целом убедительно.

А в соперниках у «Рубина» «Балтика», которая идёт выше в турнирной таблице, у неё 20 очков. «Рубин» в случае победы может «Балтику» обойти. И чем это не мотивация для команды Рашида Рахимова? У «Рубина» всё понятно, всё четко, всё слаженно, всё работает, все на своих местах. То же самое касается и «Балтики», которая провела подготовительный сбор в Москве, в двухразовом режиме тренировались, сыграли товарищеский матч против команды «Матч ТВ». Немногие уезжали в сборную, только Бевеев и Хиль, костяк всё равно оставался. Хорошую, правильную нагрузку команда получила.

«Балтика» — тоже команда «низовая», но очень агрессивная. И она не отходит от своей игры что дома, что на выезде. Я думаю, что в этом противостоянии футбольных экспертов, Рахимова и Талалаева, очень многое будет поставлено на дебют матча, на первый тайм. Здесь фактор гола может сыграть ключевую роль.

Я думаю, что и «Рубин», и «Балтика» постараются соперника подавить в самом начале. Мой прогноз — «гол в первые 30 минут» за коэффициент 2.08. Неважно, кто забьёт, но, мне кажется, гол в первые полчаса должен быть в этой встрече», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

