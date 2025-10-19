Скидки
«Рубин» — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

«Рубин» — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России
Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Балтика».

Ставка: ничья за 3.07.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Балтика
Калининград
«Рубин» в этом сезоне нестабилен, команда из Казани чередует удачные матчи с плохими и в чемпионате России ещё ни разу за 11 туров не смогла одержать две победы подряд. Если мы посмотрим на три последние игры в РПЛ, то сначала казанский «Рубин» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном», уступая по ходу матча 0:2, затем проиграл в Москве «Локомотиву», а в предыдущем туре казанцы дома, пусть и не без проблем, забрали три очка против самарских «Крыльев Советов».

Калининградская «Балтика» после возвращения в элиту нашего футбола из Первой лиги смотрелась очень солидно в первой трети чемпионата России. Лишь в 10-м туре калининградцы впервые и пока единственный раз проиграли, да и то произошло это лишь на последней компенсированной минуте в меньшинстве на выезде и против армейцев. Эту неудачу команда Андрея Талалаева перекрыла две недели назад, уверенно переиграв дома махачкалинское «Динамо».

Обе команды очень неуступчивые. Славятся они в первую очередь малым количеством забитых мячей, да и обороны «Рубина» и «Балтики» к слабым отнести сложно. Поэтому выбрать фаворита в этом матче для меня сложно, да я и не буду», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

