«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1,5) за 2.90.

«Динамо» продолжает искать свою игру, безусловно, понадобится ещё время. Пока баланса нет от слова «совсем». Встречу с «Локомотивом», думаю, все видели. Но, в принципе, могло сложиться и иначе, если бы не назначили пенальти, который признали ошибкой, если бы динамовцы лучше реализовали своё. Но в итоге 3:5. И в таком настроении команда уходила на паузу. Но можно было успеть перезагрузиться. Карпин был в сборной. И как минимум психологическая разрядка у динамовцев должна была произойти. Они будут свежими. И это важно. А игра в атаке у них и так начала получаться.

А вот «Ахмату» этот перерыв не был нужен, мне кажется. И так игра получалась, несмотря на поражение в Краснодаре. Это просто стечение обстоятельств. Мелкадзе там, конечно, дважды «исполнил»… Но в целом команда бежала, были хорошие взаимодействия. Сейчас наверняка немножко нагрузил Черчесов команду, чтобы хватило до конца первой части. Он летом не работал с командой, не мог этого сделать. И, на мой взгляд, именно в этой встрече «Ахмат» может выглядеть чуть хуже, чем обычно. Плюс не будет этого мощного африканского парня, который получил удаление. А он цементировал-то неплохо.

Поставлю на «Динамо» с форой (-1,5). Очень нужна победа бело-голубым. После прошлой паузы они прибавили. Думаю, и сейчас так же будет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».