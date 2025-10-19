Скидки
«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 19 октября

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.70.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Закроет 12-й тур РПЛ матч в Москве на «ВТБ Арене», где сыграет нынешний главный тренер сборной России против бывшего главного тренера сборной России, Карпин с Черчесовым, «Динамо» с «Ахматом».

«Ахмат» сейчас в хорошем тонусе находится, но одно поражение всё-таки он потерпел: в предыдущем матче перед паузой на сборную грозненцы проиграли «Краснодару» (0:2). Хотя «Ахмат» не должен был проигрывать: хороший момент был у Мелкадзе, нереализованный пенальти. Но класс есть класс: «Краснодар» здорово своими шансами в первом тайме распорядился — и Кордоба, и Коста забили классные мячи. Во втором тайме уже «Краснодар» сыграл убедительнее, у «Ахмата» не было такого количества моментов. Но грозненцы очень прилично поддавили «Краснодар» в самом начале игры.

Думаю, что нечто подобное мы вполне можем увидеть в этом матче. У «Ахмата» хороший подбор игроков впереди: в отличной форме Мелкадзе, Касинтура, есть Мансилья, Лечи Садулаев. В общем, думаю, что бело-голубым будет очень непросто. И учитывая, что «Динамо» пропускает в каждом матче, оборона, мягко говоря, выглядит не очень убедительно, здесь обмен забитыми мячами вполне может быть. «Динамо» в атаке играет круто, в обороне не очень. У «Ахмата» примерно та же история.

Обе забьют за 1.70 — мой прогноз на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

