«Динамо» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Губерниева на матч чемпионата России

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат».

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 2.10.

«В Москве в воскресенье будет жарко. «Динамо» и «Ахмат» подходят к очной встрече с одинаковым количеством очков — обе команды в середине таблицы, а значит, этот матч может серьёзно повлиять на их положение в целом. Москвичи под руководством Валерия Карпина продолжают искать свою игру с высоким темпом и активным давлением, но стабильности пока нет: много нервных концовок и упущенных очков.

«Ахмат» же с приходом Станислава Черчесова заметно прибавил. В последних восьми турах чемпиона всего одно поражение. Да и то от чемпиона прошлого сезона в гостях. Команда стала строже играть в обороне и охотно выбегать в контратаки. Садулаев в хорошем тонусе после гола за сборную, а коллектив выглядит сбалансированным и цепким. С такой формой и дисциплиной у грозненцев есть реальные шансы зацепиться за результат», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».