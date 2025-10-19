Скидки
«Динамо» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Губерниева на матч чемпионата России

«Динамо» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Губерниева на матч чемпионата России
Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат».

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 2.10.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
«В Москве в воскресенье будет жарко. «Динамо» и «Ахмат» подходят к очной встрече с одинаковым количеством очков — обе команды в середине таблицы, а значит, этот матч может серьёзно повлиять на их положение в целом. Москвичи под руководством Валерия Карпина продолжают искать свою игру с высоким темпом и активным давлением, но стабильности пока нет: много нервных концовок и упущенных очков.

«Ахмат» же с приходом Станислава Черчесова заметно прибавил. В последних восьми турах чемпиона всего одно поражение. Да и то от чемпиона прошлого сезона в гостях. Команда стала строже играть в обороне и охотно выбегать в контратаки. Садулаев в хорошем тонусе после гола за сборную, а коллектив выглядит сбалансированным и цепким. С такой формой и дисциплиной у грозненцев есть реальные шансы зацепиться за результат», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

