«Хетафе» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Хетафе» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» всухую за 2.13.

Испания — Примера . 9-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
«Мадридский «Реал» сейчас в лидерах: 21 очко и лишь одно поражение — от «Атлетико» в дерби. Да, у «Реала» есть проблемы: нет Трента, нет Рюдигера. Но у «Реала» есть Килиан Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Арда Гюлер — словом, у «сливочных» есть всё, чтобы побеждать.

Матч с «Хетафе» не обещает быть лёгкой прогулкой. Команда очень вязкая, особенно дома, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. В последнее время «Реал» с «Хетафе» не то чтобы мучается, но выигрывает скромно — в один-два мяча, как правило, не пропускает. В трёх последних встречах «Реал» сохранил свои ворота сухими. До этого была победа 2:1, затем снова серия матчей без пропущенных мячей.

Учитывая, что Уче ушёл из «Хетафе», забивать теперь практически некому, хотя есть Борха Майораль, который способен отличиться. Если взглянуть на последние четыре матча, «Хетафе» не побеждает в чемпионате, но в каждой игре забивает хотя бы один гол. Однако с обороной мадридского «Реала» сделать это будет крайне сложно.

Сам же «Реал», конечно, свой момент реализует. На классе, в экономном режиме, после паузы на сборные, готовясь к «эль класико» с «Барселоной». «Реал» обязан брать здесь три очка, чтобы сохранить гандикап перед «Барселоной» и остальными соперниками. Команда просто сильнее «Хетафе» — это очевидно.

Прогноз на матч «Хетафе» — «Реал»: победа «Реала» всухую. Также бы рассмотрел дополнительный вариант — гол Килиана Мбаппе. Он и пенальти бьёт, и часто реализует свои моменты, иногда уступая удар Винисиусу, как в последнем матче с «Вильярреалом». Мбаппе сейчас в отличной форме, поэтому его гол можно считать бонусом», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

