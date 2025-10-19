Скидки
«Ливерпуль» — «МЮ»: прогноз Алексея Гасилина на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «МЮ»: прогноз Алексея Гасилина на матч АПЛ
Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «МЮ».

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 2.11.

«МЮ» подходит с внушительной серией без гостевых побед в чемпионате. Последняя была ещё над вылетевшим «Лестером» в марте (3:0). Тем более игра пройдёт на «Энфилде», где «красные дьяволы» смогли добыть последний раз три очка в далёком 2016 году. Так что фаворит для меня в этом дерби очевиден.

К тому же «Ливерпулю» сейчас нужно реабилитироваться перед болельщиками после трёх поражений подряд, иначе есть риск скатиться вниз по турнирной таблице. Нападение у «Ливерпуля» серьёзное, но оборона действует пока нестабильно, поэтому ожидаю несколько забитых мячей в этом матче. Возьму победу хозяев и ТБ 2.5», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

