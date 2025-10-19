Скидки
«Ливерпуль» — «МЮ»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «МЮ».

Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.65.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
«Ливерпуль» пока выступает далеко не так уверенно, как в прошлом сезоне. Никакого отрыва нет, более того, после поражения от «Челси» позволил «Арсеналу» себя обойти. А лондонцы и в этом туре успели победить. Сейчас нужно прибавлять команде Слота. Потенциал огромный, но не все ещё усвоили требования тренера и влились в командный футбол. Большего ждут от Вирца, от Исака, конечно. Три поражения подряд, нужно срочно закрывать эту историю.

«Манчестер» чередует неплохие матчи с провальными. В таблице он 11-й, но в случае победы может подняться в пятёрку. Но я себе не представляю, как «МЮ» может выиграть сейчас на «Энфилде». Должно чудовищно повезти. В плане сыгранности, командных взаимодействий «Юнайтед» не ровня «Ливерпулю». Но классные исполнители есть, поэтому в гол «МЮ» я здесь верю. «Ливерпуль» в этом сезоне далеко не безупречен у своих ворот, сухие матчи выдают крайне редко.

Я рискну и выберу с хорошим коэффициентом победу «Ливерпуля» и обе забьют. 2:1 или 3:1, вряд ли больше», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

