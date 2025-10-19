«Милан» — «Фиорентина»: прогноз Семёна Зигаева на игру Серии А

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Фиорентина».

Ставка: забьёт только одна команда за 2.18.

«Милан» прошлый сезон провалил, хотя приход по ходу сезона Сержиу Консейсау позволил «россонери» завоевать Суперкубок Италии. Но этот трофей никаких преференций не даёт, а потому в этом сезоне итальянская команда без еврокубков. Боссы клуба вернули Массимилиано Аллегри, и с ним миланцы выглядят неплохо. В семи матчах этого сезона добыли пять побед, также были одно поражение и одна ничья 0:0 в прошлом туре.

«Фиорентина» в прошлом сезоне остановилась в шаге от финала Лиги конференций, хотя всего лишь за год до этого сезоне она играла в решающем матче. При этом в чемпионате Италии «фиалки» финишировали на шестой позиции и вновь попали в третий по значимости евротурнир. Стартовала команда в нём с победы. А вот в Серии А у «Фиорентины» дела идут ужасно, команда из Флоренции проиграла трижды и столько же раз сыграла вничью, из-за чего находится в зоне вылета.

«Милан» в этом сезоне забивает немного, но и при этом строго играет в обороне, всего три пропущенных гола допустили в шести турах. А вот «Фиорентина» очень плоха в атаке, забивая в два раза реже, чем пропускает. В этом матче не верю в большое количество голов, а уж в обмен забитыми мячами и подавно», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».