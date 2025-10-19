«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.92.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Пока противостояние этих двух команд складывается в пользу «Автомобилиста». Команда Заварухина выиграла два матча в начале октября у омичей. При этом игры были на площадках обеих коллективов. В Омске и Екатеринбурге уральцы одолели своих соперников с разницей в три шайбы — 3:0 и 4:1. Теперь новая игра, к которой «Автомобилист» подходит не в самой лучшей форме: три матча и одна победа, и ведь достаточно вымученная над «Сочи». Возможно, сейчас у екатеринбуржцев наступил небольшой спад, который нужно просто пережить и двигаться дальше.

«Авангард» как раз в играх с «Автомобилистом» прервал свою победную серию, после тех встреч были яркие успехи в Магнитогорске и Челябинске, а вот в Астане коллектив Ги Буше сплоховал — разгромное поражение со счётом 2:6. После такого точно нужно возвращать должок судьбе. Или, скорее, от неё требовать вернуть забранное.

Прогнозирую, что в этом матче будет очень плотный хоккей, в котором каждая команда не захочет уступать. У «Авангарда» впереди длинная домашняя серия игр, которая, включая матч с «Автомобилистом», будет состоять из пяти встреч. Омичам неплохо было бы такой затяжной отрезок на домашнем льду начать с победы. Тем более что «Автомобилист» только раз позволил распечатать свои ворота «Авангарду» в очных играх. Скорее всего, победа будет одержана в одну-две шайбы», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».