Волков — Алмейда: прогноз на бой UFC 321

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков подготовил прогноз на бой UFC 321 Александр Волков — Жаилтон Алмейда.

Ставка: победа Волкова за 2.25.

Можно сказать, что это едва ли не главный бой в карьере Александра. Титульный бой в одном шаге. Побеждай Алмейду — и шанс сразиться за чемпионский пояс появится. Более того, он должен был появиться после боя с Сирилем Ганом. Даже Дана Уайт признал, что Волков был сильнее. Но судьи решили по-другому.

Сейчас легче не будет, Жаилтон очень силён. И не зря аналитики считают его фаворитом. На бразильца можно поставить за 1.68, а на Драго — за 2.25. Алмейда — классный джитсер, его борьба на очень высоком уровне. Это будет очень неудобно для Волкова. Россиянин прокачал этот элемент, но будет уступать в партере.

С другой стороны, в стойке Александр явно сильнее. Да и мотивация в виде титульного боя. Однако Драго уже столько раз приближался к мечте и потом откатывался, что будем просто верить в победу.

