«Арсенал» — «Атлетико»: стал известен фаворит матча Лиги чемпионов

21 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.62, а шансы мадридского «Атлетико» оценили в 5.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Гол в каждом тайме доступен за 1.85.