«Арсенал» — «Атлетико» Мадрид: прогноз на матч в Лондоне

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Арсенал» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.95.

Восемь матчей кряду не знает поражений «Арсенал». На этом отрезке добыл семь побед, а ещё один раз сыграл вничью – с «Манчестер Сити» (1:1). В Лиге чемпионов пока не было серьёзных соперников, были побеждены испанский «Атлетик» (2:0) и греческий «Олимпиакос» (2:0). Артета не стремится устраивать шоу из матчей своих подопечных. Стабильная, дисциплинированная и надёжная игра в обороне — их козырь. 8 из 11 встреч в этом сезоне во всех турнирах команда из Лондона выиграла всухую.

По именам атакующая линия «Атлетико» выглядит очень мощно — Александр Сёрлот, Джулиано Симеоне, набрал хорошую форму Антуан Гризманн. Даже защитник Робен Ле Норман результативен — забил «Айнтрахту» и «Реалу». И это ещё не до конца адаптировался Джакомо Распадори. Не подлежит сомнению место в воротах Яна Облака.

И вот он вопрос: как поведёт себя «Арсенал» с атакой подобного уровня? Ещё никому в этом сезоне не удавалось сдержать нападение «Атлетико» — команда забивала в каждом матче. Лондонцы действительно часто играют «на ноль», но с командами ниже уровнем. А от «Ньюкасла», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» пропускали. Предлагаем поставить на обмен голами.

