«Байер» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Байер» — «ПСЖ».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.00.

«Байер» наконец-то научился жить без Хаби Алонсо. Эрик тен Хаг привёл команду к плачевному состоянию, но Каспер Юльманн оказался подходящим специалистом. Под его руководством леверкузенцы не проигрывают. В том числе в матчах Лиги чемпионов — с «Копенгагеном» (2:2) и ПСВ (1:1). В Бундеслиге дела пошли на поправку. Датский тренер поднял «Байер» в зону еврокубков, ещё не поздно включиться в борьбу за медали.

«ПСЖ», в свою очередь, уже одержал две впечатляющие победы на общем этапе. Учинил разгром «Аталанте» (4:0) и победил «Барселону» (2:1). А вот в двух последних встречах Лиги 1 сыграл вничью — с «Лиллем» (1:1) и «Страсбургом» (3:3). Во втором матче вообще пришлось отыгрываться с 1:3. Как только у Люка Шевалье появилась работа, он дал слабину. Будем откровенны – даже во встрече с каталонцами он прохлаждался. Был лишь один удар в створ, с которым он не справился.

Гонсалу Рамуш с Брэдли Баркола готовы выйти в стартовом составе, а Хвича Кварацхелия до конца не восстановился после повреждения. Это мастера атаки, однако защита пошатнулась от молодых талантов «Страсбурга». И очень сильно! Скорее всего, «Байер» тоже сможет показать результативный футбол. Предлагаем поставить на обмен голами через тотал больше 2.5 мяча.