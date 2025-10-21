Названы шансы «ПСЖ» продлить победную серию в Лиге чемпионов

21 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Байер» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Начало — в 22:00 мск.

В двух турах парижане одержали две победы с общим счётом 6:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Байера» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.