«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: букмекеры оценили шансы команд

21 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английской команде. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Вильярреала» оценили в 4.40. Ничья идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.00.