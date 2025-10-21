Скидки
«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: прогноз на игру в Испании

«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: прогноз на игру в Испании
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Ман Сити» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.50.

Игра «Вильярреала» — это большие качели. После поражения в матче с «Тоттенхэмом» (0:1) в Лиге чемпионов команда одержала три победы подряд во встречах Примеры с «Осасуной» (2:1), «Севильей» (2:1) и «Атлетиком» (1:0). Ничья с «Ювентусом» (2:2) прервала эту серию, после чего команда уступила «Реалу» (1:3) и сыграла вничью с «Бетисом» (2:2). Оборона уязвима, зато атака эффективна.

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении восьми матчей во всех турнирах. Всего две ничьих на этом отрезке — с «Арсеналом» (1:1) в АПЛ и с «Монако» (2:2) — в Лиге чемпионов. Также во встрече общего этапа команда выиграла у действующего чемпиона Италии «Наполи» (2:0). Однако крупные победы — редкое явление.

Джанлуиджи Доннарумма не подводит Гвардиолу. В семи матчах во всех турнирах он оформил четыре «сухаря». «Манчестер Сити» должен обыгрывать «Вильярреал» за счёт лучшей формы и индивидуального мастерства футболистов, но, скорее всего, один гол пропустит. Поэтому ставим на победу гостей через тотал больше 2.5 мяча. Почему бы Микаутадзе не отличиться, однако Холанд всё равно забьёт столько, сколько захочет.

