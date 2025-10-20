ЦСКА — «Динамо» Минск: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Минск.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ 20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Динамо Мн Минск

«ЦСКА смог прервать серию неудач в Нижнем Новгороде, обыграв на выезде «Торпедо» (1:0). Единственную шайбу забросил Дмитрий Бучельников, а канадский вратарь Спенсер Мартин наконец-то выручил свою команду, отразив все 32 броска по своим воротам. Тем не менее игра армейцев пока по-прежнему не впечатляет.

Минское «Динамо» после разгромной победы над «Торпедо» (7:1) упустило два очка в матче с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ). Нижнекамцы сравняли счёт за минуту до конца основного времени благодаря голу Германа Точилкина, а в овертайме решающий бросок нанёс Владислав Барулин. При этом отметить у минчан стоит нападающего Виталия Пинчука — во встрече с «Нефтехимиком» он сделал дубль, а всего на его счету уже 15 (8+7) очков в 15 матчах регулярного чемпионата.

Встреча команд в первом раунде плей-офф минувшего сезона до сих пор в памяти – минчане тогда заслуженно оказались сильнее, что стоило работы главному тренеру армейцев Илье Воробьёву. На данный момент кажется, что «Динамо» стало за межсезонье только сильнее, особенно во вратарской линии с подписанием Зака Фукале. Армейцы же продолжают приспосабливаться к требованиям Игоря Никитина», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».