«Торпедо» — «Шинник»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Торпедо» — «Шинник».

Ставка: «Шинник» не проиграет за 1.80.

«Московское «Торпедо» в этом году дарит своим болельщикам полный спектр эмоций, хотя в основном они негативные. Выход в РПЛ, а затем снятие с турнира. Проблемы с законом у руководителей, ужасающие результаты, а теперь ещё и тренерская чехарда. Сезон автозаводцы начинали с Олегом Кононовым, но из-за провальных результатов его отправили в отставку. Но этот ход не помог, поэтому руководство вернуло тренера, и при нём «Торпедо» одержало победу в матче Кубка России.

Ярославский «Шинник» в этом сезоне нестабилен, команда Артёма Булойчика стартовала в Первой лиге всего с одним очком после четырёх туров. Затем ярославцы выдали серию из девяти матчей без поражений, в которых побед было на одну больше, чем ничьих. В октябре же наступил новый спад, сначала «Шинник» на выезде проиграл хабаровчанам, а затем дома «Факелу». Венцом этой неудачной серии стал вылет из Кубка России, где ярославцы дома уступили в серии пенальти «Нефтехимику».

Результаты матчей нынешнего «Торпедо» предсказать очень сложно. С одной стороны, возвращение Кононова дало победу в Кубке России. С другой — «Велес» играет дивизионом ниже. Да и «Шинник» на спаде, но когда этот спад пройдёт — вопрос. И всё же я не верю в скорое преображение автозаводцев», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».