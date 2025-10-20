Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Торпедо» — «Шинник»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

«Торпедо» — «Шинник»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Торпедо» — «Шинник».

Ставка: «Шинник» не проиграет за 1.80.

«Московское «Торпедо» в этом году дарит своим болельщикам полный спектр эмоций, хотя в основном они негативные. Выход в РПЛ, а затем снятие с турнира. Проблемы с законом у руководителей, ужасающие результаты, а теперь ещё и тренерская чехарда. Сезон автозаводцы начинали с Олегом Кононовым, но из-за провальных результатов его отправили в отставку. Но этот ход не помог, поэтому руководство вернуло тренера, и при нём «Торпедо» одержало победу в матче Кубка России.

Россия — Лига PARI . 15-й тур
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Шинник
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ярославский «Шинник» в этом сезоне нестабилен, команда Артёма Булойчика стартовала в Первой лиге всего с одним очком после четырёх туров. Затем ярославцы выдали серию из девяти матчей без поражений, в которых побед было на одну больше, чем ничьих. В октябре же наступил новый спад, сначала «Шинник» на выезде проиграл хабаровчанам, а затем дома «Факелу». Венцом этой неудачной серии стал вылет из Кубка России, где ярославцы дома уступили в серии пенальти «Нефтехимику».

Результаты матчей нынешнего «Торпедо» предсказать очень сложно. С одной стороны, возвращение Кононова дало победу в Кубке России. С другой — «Велес» играет дивизионом ниже. Да и «Шинник» на спаде, но когда этот спад пройдёт — вопрос. И всё же я не верю в скорое преображение автозаводцев», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Прогнозы на футбол: экспресс на матчи АПЛ, Примеры и Серии А
Прогнозы на футбол: экспресс на матчи АПЛ, Примеры и Серии А
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android