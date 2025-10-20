«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.62.

«Локомотив» сохраняет отрыв от ближайшего преследователя, «Шанхайских Драконов», на три очка (24). Команда здорово расправилась на выезде со СКА (3:1), тем самым чуть улучшив свои показатели в гостевых матчах. Ярославцы не стали откладывать дела на потом и, словно на своей площадке, захватили контроль с первых минут, поведя 2:0 после первого периода. Гости доминировали во всех компонентах и пропустили лишь раз в меньшинстве в третьем отрезке. Это была первая выездная победа за четыре матча.

Динамовцы хорошо идут в домашних матчах — четыре победы в шести матчах. Это говорит о более или менее симпатичной ситуации на своей территории. В целом октябрь можно смело записать в плюс «Динамо» — пять побед в шести играх и три выигранных матча по буллитам. Все эти встречи, не считая странной с ЦСКА (4:3 Б), укладывались в пять шайб.

«Локомотив» пропустил лишь по одной шайбе в недавних двух играх с западными оппонентами. На его стороне и хорошая результативность — 55 заброшено и 35 пропущено в 17 встречах. Когда ярославцы хороши и на своей волне, с ними мало кто может конкурировать. Но пока есть сомнения из-за предыдущих провалов в командировках: шесть поражений в десяти матчах.

В этом сезоне коллективы ещё не пересекались, а в недавних пяти очных играх выбили ТМ 5.5 четыре раза. Конечно, и «Локомотив» тогда плясал под другую дудку. Во всех домашних матчах в этом сезоне динамовцы забрасывали минимум по две шайбы. В этом наблюдается закономерность. В этой паре на первый план должны выйти вратари и надёжность в обороне», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».