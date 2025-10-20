Скидки
«Вест Хэм» — «Брентфорд»: прогноз Алексея Гасилина на матч АПЛ

«Вест Хэм» — «Брентфорд»: прогноз Алексея Гасилина на матч АПЛ
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Брентфорда» за 2.85.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2025, понедельник. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Брентфорд» уверенно чувствует себя в матчах с «Вест Хэмом» — шесть побед в последних 11 очных встречах при одной ничьей. Последний раз команды встречались между собой в феврале, и в гостях «Брентфорд» победил 1:0.

У хозяев сейчас очень тяжёлый отрезок — команда проиграла все домашние матчи в сезоне и находится на предпоследнем месте в таблице. «Брентфорд» же и по игре, и по результатам выглядят стабильнее. Верю в гостей, они вполне могут повторить успех прошлого очного матча, в котором смогли забрать три очка», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

