«Вест Хэм» — «Брентфорд»: прогноз Алексея Гасилина на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Брентфорда» за 2.85.

«Брентфорд» уверенно чувствует себя в матчах с «Вест Хэмом» — шесть побед в последних 11 очных встречах при одной ничьей. Последний раз команды встречались между собой в феврале, и в гостях «Брентфорд» победил 1:0.

У хозяев сейчас очень тяжёлый отрезок — команда проиграла все домашние матчи в сезоне и находится на предпоследнем месте в таблице. «Брентфорд» же и по игре, и по результатам выглядят стабильнее. Верю в гостей, они вполне могут повторить успех прошлого очного матча, в котором смогли забрать три очка», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».