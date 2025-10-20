«Факел» — «Ротор»: прогноз Семёна Зигаева на игру Первой лиги в Воронеже

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Факел» — «Ротор».

Ставка: победа «Факела» за 2.22.

«Факел» начинал сезон с Игорем Шалимовым, руководство пересобрало состав после вылета из РПЛ, и воронежцы уверенно стартовали. Шесть побед подряд и уверенное первое место, а дальше наступил спад. Всего две победы в шести матчах, одна из которых в серии пенальти в рамках Кубка России, а затем 0:0 с аутсайдером «Чайкой», и Шалимова увольняют. А вместо него вернули Олега Василенко. Три матча — три победы, и «Факел» вновь на первой строчке.

Волгоградский «Ротор» неплохо стартовал в сезоне, но в середине сентября команда Дениса Бояринцева угодила в пике. Четыре матча подряд волжская команда не могла победить, сюда уместился и вылет из Кубка России. В прошлом туре «Ротор» дома принимал «Черноморец» и, несмотря на удаление в концовке, прервал серию неудач, обыграв новороссийскую команду 2:0.

Встреча двух лидеров — всегда интересно, воронежцы лидируют, а волгоградцы отстают на пять очков и идут на четвёртой строчке. Но при этом матч пройдёт в Воронеже, где «Факел» опасен, а после возвращения Василенко — вдвойне. «Ротор» же в последнее время играет натужно и, даже несмотря на победу в последнем туре, не выглядит убедительно, ведь «Черноморец» в этом сезоне идёт пока внизу турнирной таблицы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».