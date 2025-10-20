Скидки
Потенциально договорной матч выявили на US Open — 2025

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) на своём сайте опубликовало отчёт за третий квартал 2025 года. За это время организация выявила 26 потенциально договорных матчей. Это на 16 больше, чем во втором квартале.

Примечательно, что из 26 подозрительных встреч одна пришлась на US Open — 2025. 13 матчей сыграли на турнирах категории Challenger, ещё 12 — на соревнованиях ITF.

В организации отметили, что сигнал, полученный от букмекеров, ещё не говорит о договорном характере матча. Колебания коэффициентов могут объясняться ошибками в линии, состоянием спортсмена, погодными условиями или другими факторами. Все сигналы будут тщательно проанализированы, после чего в случае необходимости ITIA проведёт полноценное расследование.

