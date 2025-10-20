Губернатор штата Иллинойс задекларировал $ 1,4 млн выигрышей в казино
Поделиться
Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер подал налоговую декларацию за 2024 год, в которой указан доход от выигрышей в казино в размере $ 1,4 млн, сообщает Chicago Sun-Times.
Прицкер — один из самых ярых сторонников легализации игорного бизнеса в США. В 2019 году он разрешил ставки на спорт в Иллинойсе, санкционировал строительство шести новых казино и расширил сеть игровых автоматов в барах и ресторанах.
Представитель политика заявил, что Прицкер получил доход в казино Лас-Вегаса, не став уточнять конкретные игорные заведения. Остались тайной и игры, в которых губернатор Иллинойса получил прибыль.
Комментарии
- 20 октября 2025
-
18:00
-
17:11
-
17:00
-
16:42
-
16:00
-
15:36
-
15:00
-
14:37
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:47
-
11:00
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 19 октября 2025
-
19:00
-
18:22
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:42
-
15:00
-
14:41
-
14:30
-
14:00
-
13:49
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:09
-
11:00
-
10:36