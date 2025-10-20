Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Губернатор штата Иллинойс задекларировал $ 1,4 млн выигрышей в казино

Губернатор штата Иллинойс задекларировал $ 1,4 млн выигрышей в казино
Комментарии

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер подал налоговую декларацию за 2024 год, в которой указан доход от выигрышей в казино в размере $ 1,4 млн, сообщает Chicago Sun-Times.

Прицкер — один из самых ярых сторонников легализации игорного бизнеса в США. В 2019 году он разрешил ставки на спорт в Иллинойсе, санкционировал строительство шести новых казино и расширил сеть игровых автоматов в барах и ресторанах.

Представитель политика заявил, что Прицкер получил доход в казино Лас-Вегаса, не став уточнять конкретные игорные заведения. Остались тайной и игры, в которых губернатор Иллинойса получил прибыль.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android