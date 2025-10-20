Губернатор штата Иллинойс задекларировал $ 1,4 млн выигрышей в казино

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер подал налоговую декларацию за 2024 год, в которой указан доход от выигрышей в казино в размере $ 1,4 млн, сообщает Chicago Sun-Times.

Прицкер — один из самых ярых сторонников легализации игорного бизнеса в США. В 2019 году он разрешил ставки на спорт в Иллинойсе, санкционировал строительство шести новых казино и расширил сеть игровых автоматов в барах и ресторанах.

Представитель политика заявил, что Прицкер получил доход в казино Лас-Вегаса, не став уточнять конкретные игорные заведения. Остались тайной и игры, в которых губернатор Иллинойса получил прибыль.