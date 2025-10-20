Скидки
Правительство утвердило правила инвестирования временно свободных средств РСФ

Правительство России утвердило правила инвестирования временно свободных средств Российского спортивного фонда. Постановление об этом опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.

Документ уточняет, в какие активы Российский спортивный фонд может инвестировать временно свободные средства, а в какие ему запрещено это делать. Также постановление разъясняет порядок заключения инвестиционных сделок.

РСФ сможет заниматься инвестированием как самостоятельно, так и путём привлечения сторонних организаций. Такие организации будут отбирать на конкурсной основе.

Также правительство утвердило правила контроля за инвестированием и правила предоставления и раскрытия отчётов об инвестировании РСФ. Контроль за инвестированием будет осуществлять ревизионная комиссия РСФ. Каждый месяц фонд будет отчитываться об инвестировании, объёме и структуре расходов и доходов, связанных с инвестированием.

