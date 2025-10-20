«Вест Хэм» — «Брентфорд»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ 20 октября

20 октября 2025 года в матче 8-го тура АПЛ сыграют «Вест Хэм» и «Брентфорд». Встреча состоится на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам. Поставить на победу «Вест Хэма» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Брентфорда» оценили в 2.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Встречаются команды из нижней части турнирной таблицы АПЛ. «Вест Хэм» набрал всего четыре очка в семи турах. Никто не пропускает больше него голов в чемпионате — 16. Отсутствие сыгранности и слаженности действий в обороне привела к такому положению, и Нуну Эшпириту Санту потребуется время, чтобы всё исправить.

Под его руководством команда из Лондона провела всего две встречи — одну сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1), а в другой уступила «Арсеналу» (0:2). Пока рано говорить о каких-то изменениях. Свою единственную победу в этом сезоне «молотобойцы» одержали в матче с «Ноттингем Форест» (3:0), состояние которого не намного лучше.

«Брентфорд» тоже в незавидном положении, но хотя бы находится за пределами зоны вылета. Однако главная слабость команды — игра на выезде. Все три матча были проиграны с общим счётом 3:8. Хотя был очень тяжёлый календарь. В двух последних встречах – победа в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:1) и поражение во встрече с «Манчестер Сити» (0:1).