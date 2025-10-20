«Алавес» — «Валенсия»: прогнозы и ставки на матч Примеры 20 октября

20 октября в матче 9-го тура испанской Примеры сыграют «Алавес» и «Валенсия». Встреча состоится на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Витории. Поставить на победу «Алавеса» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Валенсии» оценили в 3.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Витории за 6.00.

«Алавес» занимает место в середине таблицы Примеры, для него это неплохо, учитывая ограниченные ресурсы. Но нет стабильных результатов. Уступив «Севилье» (1:2) и «Мальорке» (0:1), а также сыграв вничью с «Хетафе» (1:1), команда одержала победу в матче с «Эльче» (3:1).

«Валенсию» «трясёт», руководство не знает, как можно выйти из кризиса, который затянулся. После восьми туров она занимает 15-е место, находясь от зоны вылета всего в двух очках. Последние три встречи команда не может выиграть. Она уступила «Овьедо» (1:2) и «Жироне» (1:2), а с «Эспаньолом» сыграла вничью (2:2).