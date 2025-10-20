Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Алавес» — «Валенсия»: прогнозы и ставки на матч Примеры 20 октября

«Алавес» — «Валенсия»: прогнозы и ставки на матч Примеры 20 октября
Аудио-версия:
Комментарии

20 октября в матче 9-го тура испанской Примеры сыграют «Алавес» и «Валенсия». Встреча состоится на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Начало — в 22:00 мск.

Испания — Примера . 9-й тур
20 октября 2025, понедельник. 22:00 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Витории. Поставить на победу «Алавеса» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Валенсии» оценили в 3.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Витории за 6.00.

«Алавес» занимает место в середине таблицы Примеры, для него это неплохо, учитывая ограниченные ресурсы. Но нет стабильных результатов. Уступив «Севилье» (1:2) и «Мальорке» (0:1), а также сыграв вничью с «Хетафе» (1:1), команда одержала победу в матче с «Эльче» (3:1).

«Валенсию» «трясёт», руководство не знает, как можно выйти из кризиса, который затянулся. После восьми туров она занимает 15-е место, находясь от зоны вылета всего в двух очках. Последние три встречи команда не может выиграть. Она уступила «Овьедо» (1:2) и «Жироне» (1:2), а с «Эспаньолом» сыграла вничью (2:2).

Материалы по теме
«Алавес» — «Валенсия». Выхода из кризиса не будет
«Алавес» — «Валенсия». Выхода из кризиса не будет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android