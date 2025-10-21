Стали известны шансы «Спартака» победить махачкалинское «Динамо»

Матч Кубка России «Динамо» Махачкала — «Спартак» пройдёт 21 октября на «Анжи-Арене» в Каспийске, стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.78, что приблизительно составляет 55% вероятности.

Ничья идёт за 3.65, а победа «Динамо» по итогам 90 минут оценивается в 4.60.

Вместе с тем аналитики не ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.05.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу красно-белых (7.00).