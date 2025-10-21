Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз на матч Кубка России

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Динамо» Махачкала — «Спартак».

Ставка: «Спартак» победит за 1.74.

Материалы по теме
Вспоминая Сафонова, или Как «Байер» обнажит проблемы «ПСЖ» в обороне
Вспоминая Сафонова, или Как «Байер» обнажит проблемы «ПСЖ» в обороне

В августе «Динамо» уже обыгрывало «Спартак» по пенальти, а сейчас это заключительный тур группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Махачкалинцы набрали 13 очков и оторвались от идущего третьим «Ростова» на девять очков. Им вообще без разницы, как завершится матч со «Спартаком». Гораздо логичнее отдохнуть и подготовиться к следующему туру РПЛ.

Прогнозируем в итоге, что «Спартак» окажется ближе к победе. Преимущество в классе в финальной трети, рабочая форма Барко и всей линии атаки, глубина состава, а также отсутствие дополнительной мотивации у соперника должны сделать разницу. Базовый сценарий игры — аккуратный старт гостей и гол ближе к концовке.

Материалы по теме
Не машина, а целый каток! Форвард «Манчестер Сити» Холанд расплющит и «Вильярреал»
Не машина, а целый каток! Форвард «Манчестер Сити» Холанд расплющит и «Вильярреал»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android