«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Динамо» Махачкала — «Спартак».

Ставка: «Спартак» победит за 1.74.

В августе «Динамо» уже обыгрывало «Спартак» по пенальти, а сейчас это заключительный тур группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Махачкалинцы набрали 13 очков и оторвались от идущего третьим «Ростова» на девять очков. Им вообще без разницы, как завершится матч со «Спартаком». Гораздо логичнее отдохнуть и подготовиться к следующему туру РПЛ.

Прогнозируем в итоге, что «Спартак» окажется ближе к победе. Преимущество в классе в финальной трети, рабочая форма Барко и всей линии атаки, глубина состава, а также отсутствие дополнительной мотивации у соперника должны сделать разницу. Базовый сценарий игры — аккуратный старт гостей и гол ближе к концовке.