Названы шансы ЦСКА победить «Акрон» в Кубке России

ЦСКА принимает «Акрон» 21 октября на «ВЭБ Арене» в Москве, это 6-й тур группового этапа Кубка России. Для хозяев это матч-ответ на болезненные 0:3 во встрече с «Локомотивом» накануне, для гостей — шанс выиграть у «Балтики» борьбу за третье место в группе D.

Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно составляет 70% вероятности.

Ничья идёт за 5.39, а победа «Акрона» по итогам 90 минут оценивается в 8.10.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 гола — за 1.52.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.74.