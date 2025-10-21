Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы ЦСКА победить «Акрон» в Кубке России

Названы шансы ЦСКА победить «Акрон» в Кубке России
Комментарии

ЦСКА принимает «Акрон» 21 октября на «ВЭБ Арене» в Москве, это 6-й тур группового этапа Кубка России. Для хозяев это матч-ответ на болезненные 0:3 во встрече с «Локомотивом» накануне, для гостей — шанс выиграть у «Балтики» борьбу за третье место в группе D.

Материалы по теме
Возможно, последняя победа Станковича в России: «Динамо» Мх отдаст очки «Спартаку»
Возможно, последняя победа Станковича в России: «Динамо» Мх отдаст очки «Спартаку»

Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно составляет 70% вероятности.

Ничья идёт за 5.39, а победа «Акрона» по итогам 90 минут оценивается в 8.10.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 гола — за 1.52.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.74.

Материалы по теме
Вспоминая Сафонова, или Как «Байер» обнажит проблемы «ПСЖ» в обороне
Вспоминая Сафонова, или Как «Байер» обнажит проблемы «ПСЖ» в обороне
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android