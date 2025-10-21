ЦСКА — «Акрон»: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Акрон».

Ставка: обе забьют за 1.74.

ЦСКА победит, если центр через Кирилла Глебова и Матвея Кисляка будет стабильно продавливать «Акрон» и находить рывки за спины защитникам. Гостям нужны низкая линия обороны, борьба вверху с навыками Дзюбы и стандарты под Лончара. У кого будут чище первый пас и подбор — за тем останется инициатива. Даже в условиях кадровых перестановок.

Фон и психология тоже играют роль. Армейцам необходима быстрая перезагрузка после 0:3 в дерби, а Тедееву надо думать о том, как бы набрать максимальное количество очков, чтобы обойти «Балтику». Недавняя победа — подпитка для веры в свои силы.

Прогнозируем, что ЦСКА может оказаться ближе к трудовой победе в один мяч, однако выйти сухими из воды не получится. Аргументы: домашнее давление, глубина в атаке и шанс реабилитироваться сразу после дерби. Но на гол «Акрон» наиграть способен. Поэтому проверим голы в обе стороны.