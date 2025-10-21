Букмекеры оценили шансы «Барселоны» победить «Олимпиакос» в Лиге чемпионов

«Барселона» принимает «Олимпиакос» 21 октября в Лиге чемпионов в Испании. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.21, что приблизительно составляет 82% вероятности.

Ничья идёт за 7.00, а победа «Олимпиакоса» оценивается в 13.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.36.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.98. Победа «Барселоны» через тотал больше 3.5 мяча оценивается в 2.20.