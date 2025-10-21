Скидки
«Барселона» — «Олимпиакос»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Олимпиакос».

Ставка: «Барселона» победит с разницей в 1-2 гола за 2.23.

Форма хозяев стала чуть лучше. В дерби с «Жироной» накануне вытащили победу со счётом 2:1 — решил исход гол Араухо в концовке. Это наверняка добавит уверенности перед матчем в Лиге чемпионов. «Олимпиакос» при Мендилибаре играет довольно приземлённо: плотная оборона, ранние подборы и острота на флангах. Однако при всех успехах в греческой Суперлиге побед и голов на евроарене пока нет.

Ключевые ситуации наверняка возникнут на стандартных положениях и в полупространствах. «Барселона» будет искать передачи между линиями и прострелы с краёв. Ответ «Олимпиакоса» — низкий блок, паузы и рывки за спины высокой линии Ханс-Дитера Флика. Если хозяева быстрее вскроют фланги гостей, посыплются фолы и угловые. Если нет — игра уйдёт в вязкость до первого точного удара.

Прогнозируем победу «Барселоны», но в один-два мяча, а не как ожидают эксперты. Класс и глубина в центре поля, домашний контекст с креативом Ямаля и Фермина перевесят уставшего долго находиться без мяча соперника. Но много голов ждать не приходится из-за кадровых проблем и сосредоточенности «Олимпиакоса».

