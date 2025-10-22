Стали известны шансы «Ливерпуля» прервать серию из четырёх поражений

22 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Айнтрахт» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). Начало — в 22:00 мск.

Мерсисайдцы потерпели четыре поражения подряд во всех турнирах.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.63 (61%), а шансы «Айнтрахта» оценили в 5.20 (18%). Ничья идёт с коэффициентом 4.70 (21%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.