Назван фаворит матча «Реал» Мадрид — «Ювентус»

22 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Ювентус». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.50 (66%), а шансы «Ювентуса» оценили в 6.90 (14%). Ничья идёт с коэффициентом 4.90 (20%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Гол в каждом тайме доступен за 1.65.