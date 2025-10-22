Скидки
«Реал» — «Ювентус»: букмекеры спрогнозировали точный счёт

22 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Ювентус». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало — в 22:00 мск.

Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.50 (66%), а шансы «Ювентуса» оценили в 6.90 (14%). Ничья идёт с коэффициентом 4.90 (20%).

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Гол в каждом тайме доступен за 1.65.

Наиболее вероятный исход — 2:0 в пользу мадридцев (7.50). Победа «Реала» 1:0 идёт за 8.10, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 8.20.

