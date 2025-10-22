«Монако» — «Тоттенхэм»: определён фаворит матча Лиги чемпионоа

22 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Монако» и «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 2.33, а шансы «Монако» оценили в 2.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.00.