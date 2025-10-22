Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы «Челси» победить «Аякс» в Лиге чемпионов

Букмекеры оценили шансы «Челси» победить «Аякс» в Лиге чемпионов
Комментарии

«Челси» принимает «Аякс» 22 октября на «Стэмфорд Бридж» в общем этапе Лиги чемпионов. Начало запланировано на 22:00 мск.

Материалы по теме
В Лиге чемпионов хочется большего: прогноз на матч «Челси» — «Аякс»
В Лиге чемпионов хочется большего: прогноз на матч «Челси» — «Аякс»

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.26, что приблизительно составляет 78% вероятности.

Ничья идёт за 6.50, а победа «Аякса» оценивается в 11.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.38.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.80. Победа хозяев с форой (-1.5) выглядит вероятно — коэффициент 1.87.

Материалы по теме
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android