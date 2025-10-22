Букмекеры оценили шансы «Челси» победить «Аякс» в Лиге чемпионов

«Челси» принимает «Аякс» 22 октября на «Стэмфорд Бридж» в общем этапе Лиги чемпионов. Начало запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.26, что приблизительно составляет 78% вероятности.

Ничья идёт за 6.50, а победа «Аякса» оценивается в 11.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.38.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.80. Победа хозяев с форой (-1.5) выглядит вероятно — коэффициент 1.87.