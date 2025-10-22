Скидки
«Челси» — «Аякс»: прогноз на игру в Лондоне

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Аякс».

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.84.

К данному моменту преимущество за хозяевами. Победа со счётом 2:1 над «Ливерпулем» и со счётом 3:0 над «Ноттингем Форест» добавят подопечным Энцо Марески уверенности перед выступлением в Европе. Однако много голов мы бы ждать не стали. Как мы уже сказали, «Аякс» в ЛЧ пропустил четыре в Марселе и споткнулся об АЗ. Это толкает амстердамцев к страхующей модели игры на выезде.

Прогнозируем победу «Челси», но в один-два мяча. Не более того. Домашний стадион, набранный темп и качество состава в сумме с кадровыми вопросами у «Аякса» должны перевесить. В качестве ставки при этом можно даже было бы рассмотреть тотал меньше 3.5 мяча. Коэффициент нормальный.

