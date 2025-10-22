Скидки
«Бавария» — «Брюгге»: прогноз «Чемпионата»
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Брюгге».

Ставка: «Бавария» победит + обе забьют за 2.30.

Сценарий игры должен быть простым. Хозяева будут держать мяч, давить через полупространства и много загружать штрафную, гости — надеяться на контратаки. Реализация первого момента и порядок в контрпрессинге сразу после потерь дадут результат. Если «Бавария» быстро конвертирует давление в забитый мяч, «Брюгге» придётся раскрывать блок. Это и откроет коридор мюнхенцам под второй гол.

В этом сезоне «Брюгге» уже показал, что может вскрывать сильных соперников в отдельно взятых матчах. В 1-м туре Лиги чемпионов была яркая победа со счётом 4:1 над «Монако». Сработали контратаки и стандарты. Это предупреждение для «Баварии» к тому, чтобы не было недооценки соперника. При этом бельгийский клуб дошёл до общего этапа с третьего квалификационного раунда, то есть это калач тёртый.

Фактор разницы в классе исполнителей — ключевое преимущество Компани перед своим визави. Главный бомбардир в тонусе, это влияет на психологию партнёров. Команда действует увереннее. Особенно на своём поле. Так что прогнозируем победу «Баварии». У «Брюгге» будут шансы выехать за счёт стандартов, но едва ли забьют больше мюнхенцев.

