Стали известны шансы «Баварии» продлить победную серию в Лиге чемпионов

«Бавария» принимает «Брюгге» 22 октября на «Альянц Арене» в общем этапе Лиги чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Мюнхенцы начали турнир с двух побед с общим счётом 8:2.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.25, что приблизительно составляет 79% вероятности.

Ничья идёт за 6.50, а победа «Брюгге» оценивается в 10.50.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 3.5 гола доступен с коэффициентом 2.20, а тотал больше 3.5 гола — с коэффициентом 1.72.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.67. Победа хозяев с форой минимум в два гола выглядит крайне вероятно — коэффициент 1.55.