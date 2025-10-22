Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Баварии» продлить победную серию в Лиге чемпионов

Стали известны шансы «Баварии» продлить победную серию в Лиге чемпионов
Комментарии

«Бавария» принимает «Брюгге» 22 октября на «Альянц Арене» в общем этапе Лиги чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Мюнхенцы начали турнир с двух побед с общим счётом 8:2.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.25, что приблизительно составляет 79% вероятности.

Ничья идёт за 6.50, а победа «Брюгге» оценивается в 10.50.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 3.5 гола доступен с коэффициентом 2.20, а тотал больше 3.5 гола — с коэффициентом 1.72.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.67. Победа хозяев с форой минимум в два гола выглядит крайне вероятно — коэффициент 1.55.

Материалы по теме
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android