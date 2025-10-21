Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Спартак».

Ставка: «Динамо» забьёт за 1.60.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«6-й тур Кубка России по футболу стартует матчем в Каспийске, где махачкалинское «Динамо» будет принимать московский «Спартак». И здесь обе команды уже продолжат свой путь в Кубке России по Пути РПЛ. Махачкала занимает первое место в группе: пять матчей — пять побед, одна победа, правда, одержана в серии пенальти, поэтому 13 очков, а не 15. Но результат у команды Хасанби Биджиева впечатляющий.

Очень непростое, очень сложное, можно сказать, поле в Каспийске, где комбинировать достаточно тяжело. И «Спартаку» придётся столкнуться с огромными проблемами, и кадровыми проблемами тоже, с учётом вылетевших защитников. Бабич сломался. Может быть, Гузиев здесь сыграет в стартовом составе. Состав будет, конечно, подкорректирован. У «Спартака» впереди важный матч чемпионата с «Оренбургом», поэтому состав будет смешанным у красно-белых.

У Махачкалы хороший шанс пройти всю групповую стадию без потерь и, что называется, подзаработать деньжат. За каждое очко в группе и за выход из группы, ещё и с первого места, можно получить неплохую сумму для клубного бюджета. Поэтому, конечно, настрой у Махачкалы будет особенный. Они проиграли последний домашний матч «Краснодару», хотя смотрелись очень неплохо. И я думаю, что вот в этом футболе «бей-беги», в длинных передачах, подборах и на непростом поле в созидании Махачкала может «Спартак» превзойти.

Мой прогноз — Махачкала забьёт в ворота московского «Спартака» за 1.60», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Возможно, последняя победа Станковича в России: «Динамо» Мх отдаст очки «Спартаку»
Возможно, последняя победа Станковича в России: «Динамо» Мх отдаст очки «Спартаку»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android