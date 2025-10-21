«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Спартак».

Ставка: «Динамо» забьёт за 1.60.

«6-й тур Кубка России по футболу стартует матчем в Каспийске, где махачкалинское «Динамо» будет принимать московский «Спартак». И здесь обе команды уже продолжат свой путь в Кубке России по Пути РПЛ. Махачкала занимает первое место в группе: пять матчей — пять побед, одна победа, правда, одержана в серии пенальти, поэтому 13 очков, а не 15. Но результат у команды Хасанби Биджиева впечатляющий.

Очень непростое, очень сложное, можно сказать, поле в Каспийске, где комбинировать достаточно тяжело. И «Спартаку» придётся столкнуться с огромными проблемами, и кадровыми проблемами тоже, с учётом вылетевших защитников. Бабич сломался. Может быть, Гузиев здесь сыграет в стартовом составе. Состав будет, конечно, подкорректирован. У «Спартака» впереди важный матч чемпионата с «Оренбургом», поэтому состав будет смешанным у красно-белых.

У Махачкалы хороший шанс пройти всю групповую стадию без потерь и, что называется, подзаработать деньжат. За каждое очко в группе и за выход из группы, ещё и с первого места, можно получить неплохую сумму для клубного бюджета. Поэтому, конечно, настрой у Махачкалы будет особенный. Они проиграли последний домашний матч «Краснодару», хотя смотрелись очень неплохо. И я думаю, что вот в этом футболе «бей-беги», в длинных передачах, подборах и на непростом поле в созидании Махачкала может «Спартак» превзойти.

Мой прогноз — Махачкала забьёт в ворота московского «Спартака» за 1.60», — приводит слова Генича «РБ Спорт».