«Динамо» Мх — «Спартак»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России в Каспийске

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Мх — «Спартак».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 2.05.

«Махачкалинское «Динамо» — главное открытие группового этапа Кубка России. Конечно, многие могли подумать, что команда Хасанби Биджиева поборется за путевку в плей-офф, но что дагестанцы выступят так мощно — вряд ли кто-то ожидал. После пяти матчей динамовцы первые и имеют 13 очков, при этом махачкалинцы одержали победы во всех матчах, просто дважды в серии пенальти. Теперь вопрос лишь с какой позиции «Динамо» вышло, ведь пока ещё есть варианты.

Все будет зависеть от результата ближайшего матча, в котором махачкалинцы примут московский «Спартак». Команда Деяна Станковича тоже уже гарантировала себе путевку в Путь РПЛ. При этом красно-белые одержали всего три победы и дважды проиграли, но шанс на первую позицию всё ещё сохраняют. Хотя, учитывая проблемы в чемпионате России, москвичи с большой долей вероятности прибегнут к ротации.

Интрига простая — «Спартак» побеждает в основное время, и он первый, любой другой исход делает «Динамо» победителем группы. Учитывая, что соперник в плей-офф Пути РПЛ будет определен с большой долей вероятности в четверг после завершения матча «Балтика» — «Локомотив», поэтому выбирать себе соперника команды вряд ли могут, а значит смогут сыграть раскрепощённо», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».